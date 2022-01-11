Кершоу объяснил, почему российские лыжники не работают вместе против Клебо

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу предположил, какие причины могут скрываться за отсутствием командной тактики у российских лыжников на важных стартах.

«Довольно странно, что в лыжных гонках мы не видим командной тактики. За спортсменами остаётся воздушная подушка, которая действительно даёт преимущество. Правда, оно небольшое. В велогонках можно по-настоящему отдыхать, если ты в середине пелотона, тогда как в лыжных гонках ты всегда должен работать. Но было бы интересно посмотреть на то, как большие команды отправляют кого-то в атаку, а другая команда пытается этого беглеца догнать или та же команда умышленно сбивает темп в группе. Мы иногда всё-таки видим подобное в исполнении норвежцев, а вот россияне никогда даже не пытаются.

Россияне однозначно могли бы пробовать применять командную тактику, особенно в то время, когда Большунов и Устюгов были на пике. Однако у них так не заведено. Конечно, будет здорово, если ситуация изменится. Эффект воздушного мешка появляется, когда скорость превышает в среднем 30 км/ч. Это не редкость для лыжных гонок, тем более для мужских. Но очень важную роль играют и физическая готовность, и техника. Это непросто. И нужно помнить, что стартов на Кубке мира мало, а в таких сборных, как Россия и Норвегия, очень высокая конкуренция. Никто не хочет приносить в жертву свои шансы выступать на Кубке мира лишь ради того, чтобы вставить Клебо палки в колёса. Так у них не принято», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.