Форфанг принёс извинения Йохауг за слова о призе «осуждённой ранее за допинг»

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Йоханн Андре Форфанг принёс извинения лыжнице Терезе Йохауг за едкое замечание по поводу присуждения ей национальной премии «Спортсменка года».



В совместном подкасте с товарищем по национальной команде Даниэлем Андре Танде Форфанг заявил: «В Норвегии много хороших спортсменок, но приз отдали ранее осуждённой за допинг в очень маленьком виде спорта».



«Я извинился непосредственно перед Терезе за свой небрежный комментарий. Также хотел бы дать понять всем остальным, что комментарий был адресован организаторам спортивной премии, а не Терезе как личности», — приводит слова Форфанга BT Sport.

«Я получила приятное сообщение от Йоханна, которое очень ценю. Но подобные уколы никогда не были для меня большой проблемой. Особенно теперь, когда все мы должны приложить все силы, чтобы наилучшим образом подготовиться к выступлению за Норвегию на Олимпийских играх», — ответила Йохауг.