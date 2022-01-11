Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Форфанг принёс извинения Йохауг за слова о призе «осуждённой ранее за допинг»

Форфанг принёс извинения Йохауг за слова о призе «осуждённой ранее за допинг»
Комментарии

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Йоханн Андре Форфанг принёс извинения лыжнице Терезе Йохауг за едкое замечание по поводу присуждения ей национальной премии «Спортсменка года».

В совместном подкасте с товарищем по национальной команде Даниэлем Андре Танде Форфанг заявил: «В Норвегии много хороших спортсменок, но приз отдали ранее осуждённой за допинг в очень маленьком виде спорта».

«Я извинился непосредственно перед Терезе за свой небрежный комментарий. Также хотел бы дать понять всем остальным, что комментарий был адресован организаторам спортивной премии, а не Терезе как личности», — приводит слова Форфанга BT Sport.

«Я получила приятное сообщение от Йоханна, которое очень ценю. Но подобные уколы никогда не были для меня большой проблемой. Особенно теперь, когда все мы должны приложить все силы, чтобы наилучшим образом подготовиться к выступлению за Норвегию на Олимпийских играх», — ответила Йохауг.

Новость по теме
Форфанг — о Йохауг: есть много хороших спортсменок, а приз дали ранее осуждённой за допинг
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022