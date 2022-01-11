Норвежский тренер — о скандале со фтором: я никогда не был так зол на лыжные гонки

Норвежский тренер по лыжным гонкам Эйвинд Арне Бьоланд прокомментировал скандал с мошенничеством с гоночными смазками во время традиционного Кубка Скандинавии по лыжным гонкам, прошедшего в Фалуне. В соревнованиях участвовало несколько лыжников, которых тренирует этот наставник.



«Я никогда не был так зол на лыжные гонки. Это мошенничество в худшем его проявлении. Кто-то намеренно пошёл на обмен, и меня это чертовски разозлило. Правила основаны на доверии, а теперь это доверие подорвано. У нас такого не может быть, и надо как-то действовать.



Чувствую, что моя чаша переполнена. Мы тратим чертовски много времени, денег и энергии с крохотной надеждой дойти до вершины мира. Это то, чем живём мы со спортсменами. И после этого нам прямо в лицо летит открытое мошенничество. Это такая провокация, что у меня просто слов не находится», — написал Бйоланд на своей странице в «Твиттере».



Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6, или смазкой, не содержащей фтора.

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