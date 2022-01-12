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Норвежский тренер: я в шоке от того, что лыжники опускаются до умышленного обмана

Норвежский тренер: я в шоке от того, что лыжники опускаются до умышленного обмана
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Норвежский тренер Торстейн Дривенес, группа подопечных которого выступала на скандальном Кубке Скандинавии, заявил, что для него стала большой неожиданностью новость об использовании лыжниками нелегитимных смазок.

«Я в шоке. Особенно от того факта, что люди, которые сознательно обманывают, опускаются до такого. Считаю, что спорт — это фэйр-плей, а то, что происходит, — это не фэйр-плей. Это предосудительно с моральной точки зрения. Я ожидаю жёсткой реакции от спортсменов», — приводит слова Дривенеса NRK.

Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6, или смазкой, не содержащей фтора.

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Теги Лыжи Кубок мира •••

Заглавное фото: Matthias Hangst/Getty Images

Источник: NRK

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