Норвежский тренер: я в шоке от того, что лыжники опускаются до умышленного обмана

Норвежский тренер Торстейн Дривенес, группа подопечных которого выступала на скандальном Кубке Скандинавии, заявил, что для него стала большой неожиданностью новость об использовании лыжниками нелегитимных смазок.
«Я в шоке. Особенно от того факта, что люди, которые сознательно обманывают, опускаются до такого. Считаю, что спорт — это фэйр-плей, а то, что происходит, — это не фэйр-плей. Это предосудительно с моральной точки зрения. Я ожидаю жёсткой реакции от спортсменов», — приводит слова Дривенеса NRK.
Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6, или смазкой, не содержащей фтора.
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