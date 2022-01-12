Дальквист: грустно быть столько времени вдали от парня — только тренировки и самоизоляция

Шведская лыжница Майя Дальквист рассказала, как проходит её подготовка к Олимпийским играм — 2022. Сейчас она находится в Швеции, тогда как её парень Кевин Больгер тренируется в Австрии со сборной США.
«Если учесть нахождение под нагрузками, я оценю своё нынешнее состояние как то, которое и должно быть. Останусь здесь, в Фалуне, до переезда в предолимпийский лагерь в следующую субботу. Ещё одна неделя дома, по ходу которой я постараюсь сократить тренировки, чтобы быть более свежей на высокогорье.
Сейчас у меня только тренировки и самоизоляция — вот и всё. Кевин находится в Зеефельде, тренируется перед Олимпиадой. Делать ещё одну поездку в такой момент — это бы того не стоило. Понятно, что грустно быть столько времени вдали от своего парня. Но мы сможем встретиться на Олимпиаде. А остальная часть команды не сможет видеться со своими вторыми половинками целых семь недель. Так что у меня ещё неплохая ситуация», — приводит слова Дальквист Expressen.
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