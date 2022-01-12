Шиффрин установила новый рекорд по победам на этапах КМ в отдельно взятой дисциплине
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Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту американка Микаэла Шиффрин побила рекорд шведа Ингемарка Стенмарка по количеству побед на этапах Кубка мира в отдельно взятой дисциплине. Новый рекорд Шиффрин установила на этапе Кубка мира в Шладминге (Австрия). Она выиграла соревнования по слалому.
Это 47-я победа в карьере 26-летней американки в соревнованиях по слалому на этапах Кубка мира. Что касается Стенмарка, то шведский горнолыжник 46 раз побеждал на турнирах по гигантскому слалому.
Шиффрин является шестикратной чемпионкой мира и трёхкратной обладательницей «Большого хрустального глобуса». Примечательно, что американка лишь недавно восстановилась после заражения коронавирусом.
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