Эмоциональная реакция горнолыжницы Шиффрин, установившей новый рекорд. Видео

Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту американка Микаэла Шиффрин не смогла сдержать слёз после победы в соревнованиях по слалому на этапе Кубка мира в Шладминге (Австрия). Благодаря очередной победе Шиффрин установила новый рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира в отдельно взятой дисциплине. Она превзошла достижение шведа Ингемарка Стенмарка.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport UK.

Это 47-я победа в карьере 26-летней американки в соревнованиях по слалому на этапах Кубка мира. Что касается Стенмарка, то шведский горнолыжник 46 раз побеждал на турнирах по гигантскому слалому.



Шиффрин является шестикратной чемпионкой мира и трёхкратной обладательницей «Большого хрустального глобуса». Примечательно, что американка лишь недавно восстановилась после заражения коронавирусом.