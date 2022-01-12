Светлана Журова отреагировала на скандальную ситуацию с белорусскими лыжницами

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что власти Беларуси не пускают на Олимпийские игры – 2022 лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович. Ранее лыжницы заявили, что власти страны обвинили их в поддержке оппозиции и запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду в Пекине (Китай).

«Если они первые номера и их не пускают, то это одно дело. Если они не первые, то это хорошая возможность попытаться через олимпийский комитет попасть на игры. Надо было делать это заявление раньше. Лицензии спортсмены начали получать два месяца назад, почему тогда о проблемах заявили сегодня? Вопросов больше, чем ответов», — приводит слова Журовой «Спорт-экспресс».