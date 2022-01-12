«Когда узнаёшь, что попала в состав на Олимпиаду». Daily Skier опубликовал фото Мацокиной
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Спортивный портал Daily Skier, посвящённый лыжному спорту, опубликовал фото Христины Мацокиной, которая вошла в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Когда узнаёшь, что попала в состав на Олимпиаду», — говорится в подписи к снимку.
Пост доступен в «инстаграме» Христины Мацокиной.
Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине
Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.
Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
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