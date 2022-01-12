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«Когда узнаёшь, что попала в состав на Олимпиаду». Daily Skier опубликовал фото Мацокиной

«Когда узнаёшь, что попала в состав на Олимпиаду». Daily Skier опубликовал фото Мацокиной
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Спортивный портал Daily Skier, посвящённый лыжному спорту, опубликовал фото Христины Мацокиной, которая вошла в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Когда узнаёшь, что попала в состав на Олимпиаду», — говорится в подписи к снимку.

Пост доступен в «инстаграме» Христины Мацокиной.

Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине
Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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