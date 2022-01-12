Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Швейцарский лыжник рассказал, как Устюгов помог ему во время гонки на 62 км в Италии

Швейцарский лыжник рассказал, как Устюгов помог ему во время гонки на 62 км в Италии
Комментарии

Швейцарский лыжник Арно Дю Паскье рассказал, как россиянин Сергей Устюгов помог ему во время гонки на 62 км классическим стилем в рамках марафонской серии Ski Classics в Сесто-Виллабассе (Италия).

«Мартин Йонсруд Сундбю находился позади меня. Он пытался обогнать меня и сломал мне палку. Это было худшее место для такого, в двух километрах не было тренеров. К счастью, там оказался Устюгов, он и отдал мне палку. Он даже не сомневался, словно действовал на рефлексе. Мы с ним примерно одного роста, поэтому я смог спокойно бежать с этой палкой до конца», — цитирует швейцарца Nordicmag.

Ранее Устюгов полностью пропустил многодневку «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), россиянин провёл тренировочный сбор в Тоблахе (Италия). Победу в общем зачёте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Александр Большунов (2 минуты 3 секунды отставания).

Новость по теме
Устюгов помог швейцарскому лыжнику по ходу гонки на 62 км в рамках серии Ski Classics
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022