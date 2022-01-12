Сорина примет участие в гонке серии Visma Ski Classics
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Российская лыжница Татьяна Сорина примет участие в гонке La Venosta Time Trial, которая проходит на серии Visma Ski Classics, сообщает телеграм-канал «Лыжная классика». Соревнования состоятся 15 января.
Выступать Сорина будет за одну из итальянских команд. Название команды пока не сообщается.
Утверждается, что руководство сборной России по лыжным гонкам обратилось к организаторам серии с просьбой разрешить российским лыжникам выступать в составе национальной команды. Но пока неизвестно, согласились ли удовлетворить эту просьбу организаторы.
Сорина в общем зачёте престижной многодневки «Тур де Ски» заняла 6-е место. Сама российская спортсменка призналась, что ожидала от себя большего на «Тур де Ски».
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