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43-летняя лыжница сборной Финляндии: моя болезнь протекала тяжело, но это не коронавирус

43-летняя лыжница сборной Финляндии: моя болезнь протекала тяжело, но это не коронавирус
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Шведская лыжница Риитта-Лииса Ропонен рассказала о своём состоянии здоровья.

«Я проснулась утром после возвращения домой, у меня болело горло, была высокая температура. Диагноз — фарингит. К 43 годам у меня не было ни единой ангины, но могу сказать, что эта болезнь протекала тяжело. Однако, к счастью, это не коронавирус. Теперь могу вновь наслаждаться катанием и природой», — цитирует Риитту-Лиису Ропонен IIta-Sanomat.

Шведская спортсменка является бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года в эстафете, трёхкратной чемпионкой мира, многократной победительницей этапов Кубка мира. Большинство своих побед она одержала в составе эстафеты. Участница пяти Олимпийских игр и девяти чемпионатов мира.

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