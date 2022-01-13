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Устюгов, Ступак и ещё 5 лыжников сборной России выступят в гонке серии Visma Ski Classics

Устюгов, Ступак и ещё 5 лыжников сборной России выступят в гонке серии Visma Ski Classics
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, кто из российских лыжников выйдет 15 января на старт короткой разделки на 10 км La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.

Помимо Татьяны Сориной и Анастасии Рыгалиной, в гонке хотят принять участие Сергей Устюгов, Артём Мальцев, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Евгений Белов, а также итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани.

«Всегда хорошо пробежать со стартовым номером. Но для некоторых наших спортсменов, в частности, для Сергея Устюгова, особенно важно сейчас посоревноваться. Он хорошо себя проявил в начале сезона, но уже прошло больше месяца с момента его выступления на Кубке мира. Так что ему нужны тренировки в соревновательном режиме. Для других, кто бежал «Тур де Ски», это не так важно, но им же тоже хочется знать, как идут дела. А для меня как тренера важно посмотреть, набирают ли они форму», — приводит слова Крамера RUNO со ссылкой на Langrenn.

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