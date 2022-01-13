Устюгов, Ступак и ещё 5 лыжников сборной России выступят в гонке серии Visma Ski Classics

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, кто из российских лыжников выйдет 15 января на старт короткой разделки на 10 км La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.

Помимо Татьяны Сориной и Анастасии Рыгалиной, в гонке хотят принять участие Сергей Устюгов, Артём Мальцев, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Евгений Белов, а также итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани.

«Всегда хорошо пробежать со стартовым номером. Но для некоторых наших спортсменов, в частности, для Сергея Устюгова, особенно важно сейчас посоревноваться. Он хорошо себя проявил в начале сезона, но уже прошло больше месяца с момента его выступления на Кубке мира. Так что ему нужны тренировки в соревновательном режиме. Для других, кто бежал «Тур де Ски», это не так важно, но им же тоже хочется знать, как идут дела. А для меня как тренера важно посмотреть, набирают ли они форму», — приводит слова Крамера RUNO со ссылкой на Langrenn.