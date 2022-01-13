Тренер сборной России пояснил, зачем Сорина выступит в Ski Classics за итальянскую команду

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал то, что его супруга, российская лыжница Татьяна Сорина примет участие в гонке La Venosta Time Trial, которая проходит на серии Visma Ski Classics. Соревнования состоятся 15 января.
По словам тренера, участие в этой гонке возможно только в составе марафонских команд. Он рассказал, что в гонке выступит и Анастасия Рыгалина.
«Мы провели после «Тур де Ски» со спортсменками, которые включены в олимпийскую команду, необходимую восстановительную, затем развивающую работу. Жаль, что отменили этапы Кубка мира. Но мы решили, что мои спортсменки — Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина – выступят 15 января в гонке классическим стилем с раздельного старта на 10 км в гору.
Это будет гонка в программе марафонской серии Ski Classics, которую проводят вместо марафона «Решензеереннен» из-за отсутствия снега в долине Валлелунга. Гонка будет стартовать в Капроне с высоты 1600 метров над уровнем моря и финиширует в Мелаго Альм на высоте 2000 метров. Участие в этой гонке возможно только в составе марафонских команд. Татьяна Сорина выйдет на старт в составе итальянской команды Future Team, Анастасия Рыгалина побежит за российскую команду «Русская зима», которую она представляла в прошлом сезоне», — цитирует Сорина Metaratings.
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