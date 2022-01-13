Обнародован состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на ОИ-2022
Поделиться
Сборная Финляндии по лыжным гонкам определилась с составом на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Обнародован итоговый состав.
Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллонен, Катри Люлюнперя, Йохана Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пармаякоски.
Мужчины: Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Йони Мяки, Ийво Нисканен, Реми Линдхольм, Лаури Вуоринен.
Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.
Перед Олимпийскими играми в Пекине остаётся лишь один этап Кубка мира. Ранее стало известно, что организаторы отменили этап в Ла Рус (Франция).
Комментарии
- 13 января 2022
-
13:31
-
13:25
-
13:18
-
13:09
-
12:50
-
12:50
-
12:10
-
09:40
-
01:13
- 12 января 2022
-
21:13
-
20:12
-
18:44
-
14:50
-
14:39
-
13:21
-
13:10
-
12:26
-
12:09
-
12:02
-
12:01
-
10:55
-
00:42
-
00:06
- 11 января 2022
-
23:59
-
23:44
-
23:27
-
22:33
-
21:44
-
20:49
-
19:39
-
18:14
-
16:40
-
15:32
-
15:04
-
14:33
Партнерский контент