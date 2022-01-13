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Обнародован состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на ОИ-2022

Обнародован состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на ОИ-2022
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Сборная Финляндии по лыжным гонкам определилась с составом на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Обнародован итоговый состав.

Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллонен, Катри Люлюнперя, Йохана Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пармаякоски.

Мужчины: Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Йони Мяки, Ийво Нисканен, Реми Линдхольм, Лаури Вуоринен.

Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.

Перед Олимпийскими играми в Пекине остаётся лишь один этап Кубка мира. Ранее стало известно, что организаторы отменили этап в Ла Рус (Франция).

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