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Устюгову, Сориной, Рыгалиной, Белову и Ардашеву нашли команды на Visma Ski Classics

Устюгову, Сориной, Рыгалиной, Белову и Ардашеву нашли команды на Visma Ski Classics
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Сразу несколько российских лыжников выступят на Visma Ski Classics. Их зарегистрировали для участия и нашли им команды.

Сергей Устюгов и Татьяна Сорина вошли в команду Team Futura Alta Quota Trentino. Сергей Ардашев пополнил состав команды Team Robinson Trentino. Евгений Белов будет выступать за Team Naeringsbanken. Анастасия Рыгалина выступит в команде Russian Winter Team, сообщает Langrenn.

Ожидается, что в ближайшее время для участия в гонке зарегистрируют и Юлию Ступак. В настоящее время ей подбирают команду.

Очередная гонка серии Visma Ski Classics состоится 15 января. В этот день пройдёт короткая разделка на 10 км La Venosta Time Trial.

Ранее сообщалось, что руководство сборной России обратилось к организаторам Visma Ski Classics с просьбой разрешить россиянам выступать за национальную команду.

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