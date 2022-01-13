Фалеева и Филимонов выиграли спринт на Кубке России в Малиновке

В Малиновке на этапе Кубка России состоялись спринтерские гонки. В первый день соревнований проходили спринты классическим стилем.



Победителем среди женщин стала Анастасия Фалеева, которая представляет Санкт-Петербург. Второе место заняла Алёна Баранова из Томской области, третьей стала Наталья Матвеева, представляющая Москву.



Победу среди мужчин одержал Денис Филимонов из Республики Татарстан. Вторым стал Иван Горбунов, представляющий Красноярский край. Третьим стал Сергей Волков.

Кубок России. Малиновка. Женщины

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)

2. Алёна Баранова (Томская область)

3. Наталья Матвеева (Москва)



Кубок России. Малиновка. Мужчины

1. Денис Филимонов (Республика Татарстан)

2. Иван Горбунов (Красноярский край)

3. Сергей Волков (Московская область)