«Надеюсь, что не обгорю на солнце». Йоханнес Клебо — о тренировках в Италии

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фото с первых тренировок в Италии.
Для подготовки к Олимпийским играм – 2022 Клебо выбрал самое большое высокогорное плато Европы Alpe di Siusi, которое лежит в южнотирольских Доломитах.
«Надеюсь, что не обгорю на солнце», — подписал фото на своей странице в «Инстаграме» Клебо.
Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Клебо в «Инстаграме».
В начале января 2022 года Клебо выиграл «Тур де Ски», после чего побывал на родине, в Тронхейме (Норвегия). Оставшиеся до старта Олимпиады этапы Кубка мира во Франции и Словении были отменены из-за новых коронавирусных ограничений в Европе, поэтому лыжникам пришлось скорректировать планы подготовки к Играм в Пекине.
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