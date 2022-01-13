«Надеюсь, что не обгорю на солнце». Йоханнес Клебо — о тренировках в Италии

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фото с первых тренировок в Италии.

Для подготовки к Олимпийским играм – 2022 Клебо выбрал самое большое высокогорное плато Европы Alpe di Siusi, которое лежит в южнотирольских Доломитах.

«Надеюсь, что не обгорю на солнце», — подписал фото на своей странице в «Инстаграме» Клебо.

Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Клебо в «Инстаграме».

В начале января 2022 года Клебо выиграл «Тур де Ски», после чего побывал на родине, в Тронхейме (Норвегия). Оставшиеся до старта Олимпиады этапы Кубка мира во Франции и Словении были отменены из-за новых коронавирусных ограничений в Европе, поэтому лыжникам пришлось скорректировать планы подготовки к Играм в Пекине.