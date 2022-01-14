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Кертту Нисканен оригинально поздравила с юбилеем своего брата Ийво

Кертту Нисканен оригинально поздравила с юбилеем своего брата Ийво
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Ийво Нисканен, которому в 13 января исполнилось 30 лет, получил оригинальное поздравительное сообщение от своей старшей сестры Кертту. 33-летняя Кертту Нисканен поделилась в своём «инстаграме» старой фотографией, на которой брат и сестра участвуют в ожесточенных гонках на педальных машинах. Поздравительное сообщение Кертту Нисканен лаконично.

«С днем рождения, дорогой», — написал Кертту с сердечком-эмодзи.

«Победитель автогонки не может быть определён по фотографии, хотя Ийво, который едет во внутреннем повороте, смотрит на Кертту так, что его трудно обогнать», — прокомментировала поздравление финская газета Ilta-Sanomat.

Ийво и Кертту будут представлять Финляндию на Олимпийских играх в Пекине. Кертту Нисканен имеет две серебряные медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи — в эстафете и командном спринте. В Пхенчхане 2018 года Ийво Нисканен завоевал олимпийское золото в традиционной лыжной гонке на 50 км.

Напомним, 29 декабря на Тур де Ски в Ленцерхайде (Швейцария) оба Нисканена праздновали победу в один день. Каждый из них выиграл традиционные лыжные гонки: Ииво — в мужской гонке на 15 км, а Кертту — в женской гонке на 10 км.

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