Кертту Нисканен оригинально поздравила с юбилеем своего брата Ийво

Ийво Нисканен, которому в 13 января исполнилось 30 лет, получил оригинальное поздравительное сообщение от своей старшей сестры Кертту. 33-летняя Кертту Нисканен поделилась в своём «инстаграме» старой фотографией, на которой брат и сестра участвуют в ожесточенных гонках на педальных машинах. Поздравительное сообщение Кертту Нисканен лаконично.
«С днем рождения, дорогой», — написал Кертту с сердечком-эмодзи.
«Победитель автогонки не может быть определён по фотографии, хотя Ийво, который едет во внутреннем повороте, смотрит на Кертту так, что его трудно обогнать», — прокомментировала поздравление финская газета Ilta-Sanomat.
Ийво и Кертту будут представлять Финляндию на Олимпийских играх в Пекине. Кертту Нисканен имеет две серебряные медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи — в эстафете и командном спринте. В Пхенчхане 2018 года Ийво Нисканен завоевал олимпийское золото в традиционной лыжной гонке на 50 км.
Напомним, 29 декабря на Тур де Ски в Ленцерхайде (Швейцария) оба Нисканена праздновали победу в один день. Каждый из них выиграл традиционные лыжные гонки: Ииво — в мужской гонке на 15 км, а Кертту — в женской гонке на 10 км.
- 14 января 2022
-
05:28
-
05:00
-
04:44
- 13 января 2022
-
21:07
-
15:11
-
14:36
-
13:31
-
13:25
-
13:18
-
13:09
-
12:50
-
12:50
-
12:10
-
09:40
-
01:13
- 12 января 2022
-
21:13
-
20:12
-
18:44
-
14:50
-
14:39
-
13:21
-
13:10
-
12:26
-
12:09
-
12:02
-
12:01
-
10:55
-
00:42
-
00:06
- 11 января 2022
-
23:59
-
23:44
-
23:27
-
22:33
-
21:44
-
20:49