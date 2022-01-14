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Вероника Степанова объяснила свой отказ от участия в Visma Ski Classics

Вероника Степанова объяснила свой отказ от участия в Visma Ski Classics
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Российская лыжница Вероника Степанова объяснила свой отказ от участия в гонке La Venosta Time Trial, которая пройдёт в рамках серии Visma Ski Classics. Соревнования состоятся в Италии 15 января.

«В отличие от коллег по сборной, на La Venosta Time Trial/Visma Ski Classics я не побегу. Ни мои тренеры, ни я сама не считаем, что десятка «классикой» с раздельного старта — это то, что мне сейчас нужно», — написала Степанова в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что ряд других российских лыжников примут участие в гонке La Venosta Time Trial.

Сергей Устюгов и Татьяна Сорина вошли в команду Team Futura Alta Quota Trentino. Сергей Ардашев пополнил состав команды Team Robinson Trentino. Евгений Белов будет выступать за Team Naeringsbanken. Анастасия Рыгалина выступит в команде Russian Winter Team.

Очередная гонка серии Visma Ski Classics состоится 15 января. В этот день пройдёт короткая разделка на 10 км La Venosta Time Trial.

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