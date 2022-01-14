Степанова привела аргумент, почему этап Кубка мира в Словении можно было не отменять

Российская лыжница Вероника Степанова считает, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в Словении можно было не отменять. Своё мнение она подкрепила одним аргументом.
«Попутно: весьма расстроена из-за отмены этапа Кубка мира в Планице. В 50 км оттуда в Поклюке сегодня спокойно и уверенно начался этап IBU Junior Cup. Значит, при желании вполне можно было провести и этап Кубка мира по лыжным гонкам?», — написала Степанова в своём «инстаграме».
Этапы Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, которые должны были пройти в словенской Планице с 21 по 23 января, отменили из-за напряжённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Сборная России планировала участие в этапе Кубка мира в Планице. Предполагалось, что в Словении выступят те спортсмены, которые войдут в окончательный состав олимпийской команды. Теперь лыжники подыскивают себе варианты участия в каких-либо других стартах.
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