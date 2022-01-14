Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по лыжным гонкам.



Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

5 февраля

10:45 мск – скиатлон, женщины.



6 февраля

10:00 – скиатлон, мужчины.



8 февраля

11:00 — спринт, женщины, свободный стиль, квалификация.

11:50 — спринт, мужчины, свободный стиль, квалификация.

13:30 — спринт, женщины и мужчины, свободный стиль.



10 февраля

10:00 – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.



11 февраля

10:00 – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.



12 февраля

10:30 – эстафета, женщины.



13 февраля

10:00 – эстафета, мужчины.



16 февраля

12:00 – мужской и женский командный спринт, классический стиль, полуфинал.

14:00 — мужской и женский командный спринт, классический стиль, финал.



19 февраля

9:00 – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.



20 февраля

9:30 – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.