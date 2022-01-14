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Лыжные гонки, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
5 февраля
10:45 мск – скиатлон, женщины.

6 февраля
10:00 – скиатлон, мужчины.

8 февраля
11:00 — спринт, женщины, свободный стиль, квалификация.
11:50 — спринт, мужчины, свободный стиль, квалификация.
13:30 — спринт, женщины и мужчины, свободный стиль.

10 февраля
10:00 – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.

11 февраля
10:00 – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.

12 февраля
10:30 – эстафета, женщины.

13 февраля
10:00 – эстафета, мужчины.

16 февраля
12:00 – мужской и женский командный спринт, классический стиль, полуфинал.
14:00 — мужской и женский командный спринт, классический стиль, финал.

19 февраля
9:00 – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.

20 февраля
9:30 – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.

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