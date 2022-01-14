Тренер сборной России рассказал о подготовке Большунова и Непряевой к ОИ-2022 в Пекине

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под руководством которого, в частности, занимаются чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов и победительница многодневки «Тур де Ски» 2022 года Наталья Непряева, рассказал, как его подопечные будут готовиться к Олимпиаде-2022 в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«У нас намечены две контрольные тренировки, которые пройдут в Тоблахе 15 и 16 января. Потом мы переедем в Аллеге и там продолжим тренироваться. До вылета в Пекин никаких официальных стартов пока не планируется. Контрольные тренировки будут, но старты — нет», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.