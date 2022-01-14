Вяльбе: думаю, Непряева понимает, что может быть лучшей в мире

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о Наталье Непряевой.
«Любая победа для спортсмена даёт ему внутреннюю уверенность. Наталья её потеряла, наверное, в прошлом году. Мне кажется, она была психологически немного в разобранном состоянии. Плюс травма, которую она получила. Достаточно спокойное начало этого сезона, но всё равно она уже тогда не выглядела такой потерянной, как это было в прошлом году.
Уверена, что эта победа вселила в неё уверенность, силы и спортивную дерзость, злость. Главное — это именно уверенность. Мы многократно говорили с Юрием Викторовичем, что Наташа должна быть первая, она может быть первой в мире. Думаю, сейчас она понимает, что это на самом деле так. Наташа может быть лучшей в мире», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
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