Вяльбе: когда гимн России звучал в честь Непряевой, это было просто восхитительно
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски».
«Жду ли теперь от Непряевой победы в общем зачёте Кубка мира? Я вообще заинтересована в том, чтобы наши спортсмены всегда были на пьедестале, чтобы про них говорили, чтобы в их честь играл гимн. Думаю, многие из тех, кто смотрел «Тур де Ски», прослезились. Мы очень давно не слышали свой гимн. Когда он звучал в честь Натальи, это было просто восхитительно», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Напомним, российская лыжница Наталья Непряева впервые в истории выиграла «Тур де Ски». На заключительном этапе многодневки в масс-старте свободным стилем она заняла четвёртое место, тем самым став окончательным лидером общего зачёта.
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