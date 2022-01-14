Вяльбе: не нужно говорить, что FIS отменила этапы Кубка мира ради Клебо

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала отмену двух предолимпийских этапов Кубка мира.

«Я никому не предлагаю делать подобные заявления (что решение FIS связано со словами Йоханнеса Клебо, объявившего ранее о пропуске данных этапов). Отмена соревнования — это в первую очередь решение местного оргкомитета, который отвечает за это. Вы не думайте, что мир крутится только вокруг Клебо. Думаете, Йохауг не имеет никаких возможностей вставить своё слово? На неё точно так же надеются и ждут от неё золотых медалей. Она пропустила «Тур де Ски» и как раз собиралась ехать во Францию и Словению.

Поэтому я считаю, что это абсолютно необоснованно. Не нужно так думать и так говорить. Да, это обидно, это нехорошо, но это для всего мира одинаково. Поэтому давайте просто не будем этим спекулировать. Каждая страна сейчас находит выходы из ситуации, тренируется, готовится с учётом того, что нет этих соревновательных дней», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».