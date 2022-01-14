Ступак, Мацокина и Мальцев не стартуют в гонке Ski Classics, так как не нашли команду

Российские лыжницы Юлия Ступак и Христина Мацокина, а также лыжник национальной команды Артём Мальцев не смогут принять участия в классической разделке La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.
Спортсмены не заявлены на гонки ни за одну из команд.
Старт женской разделки запланирован на 10:00 по московскому времени. Мужская гонка пройдёт в 11:30 мск.
Напомним, ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, кто из российских лыжников выйдет 15 января на старт короткой разделки на 10 км La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.
Помимо Татьяны Сориной и Анастасии Рыгалиной, в гонке хотели принять участие Сергей Устюгов, Артём Мальцев, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Евгений Белов.
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