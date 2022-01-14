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Тренеры сборной России рассказали, как лыжники готовятся к Олимпийским играм

Тренеры сборной России рассказали, как лыжники готовятся к Олимпийским играм
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Тренеры сборной России Маркус Крамер, Артём Жмурко и Сергей Турышев рассказали, как лыжники национальной команды готовятся к Олимпийским играм в Пекине (Китай).

«Мы проведём тестовые гонки с другими группами. Это, конечно, не Кубок мира, но такие варианты лучше, чем ничего», — сказал Крамер в эфире «Матч ТВ».

«Сейчас мы делаем коррекцию плана, проводим контрольные тренировки, интервальную работу. Как-то стараемся заменить эти два этапа», — добавил Жмурко в эфире телеканала.

«Подыщем для наших спортсменов соревнования, которые будут проводиться в Европе. Это будут и марафонские серии, и какие-то континентальные Кубки», — дополнил Турышев.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.

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