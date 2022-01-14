Вяльбе обратилась к Непряевой с напутственной речью перед Олимпийскими играми

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обратилась к Наталье Непряевой.
«Мы с Натальей очно ещё не виделись, только разговаривали по телефону. Вот только сейчас после «Тур де Ски» видимся. Наташа, огромное спасибо тебе за те прекрасные мгновения, которые ты подарила и мне, и всей нашей стране, и себе в первую очередь. Ты сейчас обрела эту уверенность, давай с ней дерзай, и всё у тебя получится. Я в тебя очень верю», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Напомним, российская лыжница Наталья Непряева впервые в истории выиграла «Тур де Ски». На заключительном этапе многодневки в масс-старте свободным стилем она заняла четвёртое место, тем самым став окончательным лидером общего зачёта.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
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