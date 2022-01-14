Егор Сорин выразил недоумение по поводу отмены этапов Кубка мира

Тренер сборной России Егор Сорин выразил недовольство относительно отмены предолимпийских этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

«Биатлонисты в эти же сроки проводят в Поклюке Кубок IBU среди юниоров, проводят чемпионат или первенство Европы среди юниоров. Эти соревнования гораздо ниже рангом, чем Кубок мира по лыжным гонкам», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, все лыжные гонки в рамках Кубка мира перед Олимпиадой в Пекине отменены. Сначала Международная федерация сообщила, что не будет этапа Кубка мира во французском Ле Рус, затем опубликовала заявление об отмене этапа в словенской Планице.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.