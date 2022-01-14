Егор Сорин выразил недоумение по поводу отмены этапов Кубка мира

Тренер сборной России Егор Сорин выразил недовольство относительно отмены предолимпийских этапов Кубка мира по лыжным гонкам.
«Биатлонисты в эти же сроки проводят в Поклюке Кубок IBU среди юниоров, проводят чемпионат или первенство Европы среди юниоров. Эти соревнования гораздо ниже рангом, чем Кубок мира по лыжным гонкам», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, все лыжные гонки в рамках Кубка мира перед Олимпиадой в Пекине отменены. Сначала Международная федерация сообщила, что не будет этапа Кубка мира во французском Ле Рус, затем опубликовала заявление об отмене этапа в словенской Планице.
Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.
- 14 января 2022
-
23:31
-
23:27
-
22:43
-
22:00
-
21:30
-
21:17
-
20:58
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:40
-
19:34
-
15:25
-
13:02
-
12:16
-
06:02
-
05:28
-
05:00
-
04:44
- 13 января 2022
-
21:07
-
15:11
-
14:36
-
13:31
-
13:25
-
13:18
-
13:09
-
12:50
-
12:50
-
12:10
-
09:40
-
01:13
- 12 января 2022
-
21:13
-
20:12
-
18:44
-
14:50