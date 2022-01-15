Тренер Карлссон рассказал, чему Фрида будет учиться у Йоханнеса Клебо

Пер Нильссон, тренер шведской лыжницы Фриды Карлссон, рассказал, что они хотят позаимствовать у трёхкратного олимпийского чемпиона 2018 года норвежца Йоханнеса Клебо.
«Фриде осталось улучшить тактическую часть. Она должна быть немного спокойнее и умнее на трассе. Она способна на это, способна действовать безопаснее, сама всё понимает. Но пока она такая. Фрида пока не научилась делать правильный выбор в важные моменты. Она – неглупая спортсменка, но может терять концентрацию в пылу борьбы. Сейчас мы пытаемся это обсуждать и менять. Опыта у неё предостаточно, но в таких стрессовых ситуациях она бывала редко.
Клебо практически никогда не попадает в опасные ситуации. В этом отношении он является хорошим образцом для подражания. Он знает, как проводить различные этапы в гонке и решать проблемы по ходу. Мы будем больше обращать внимание на его тактику, попытаемся учиться у него», — приводит слова Нильссона VG.
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