Сорина стала 10-й в классической разделке в рамках Visma Ski Classics, Рыгалина — 7-я

В Италии прошла 10-километровая классическая разделка La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics. Её выиграла шведская лыжница Бритта Юханссон Норгрен, второе место заняла её соотечественница Ида Даль. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Лина Корсгрен.

Лучшей среди россиянок оказалась Ольга Царёва, представляющая команду «Русская зима», показавшая четвёртое время.

Отметим, что в гонке в числе прочих приняли участие представительницы сборной России по лыжным гонкам, отобравшиеся на Олимпийские игры – 2022, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина. Сорина заняла 10-е место, Рыгалина — 7-е.

La Venosta Time Trial, Visma Ski Classics. 10 км, классический стиль. Женщины.

1. Бритта Юханссон Норгрен (Швеция) – 31.46,1.

2. Ида Даль (Швеция) – отставание +19,4 секунды.

3. Лина Корсгрен (Швеция) +1.32,0.

4. Ольга Царёва (Россия) +1.45,3.

7. Анастасия Рыгалина (Россия) +2.14,5.

10. Татьяна Сорина (Россия) +2.31,7.

12. Екатерина Смирнова (Россия) +2.38,3.