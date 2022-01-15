Ольга Царёва оценила выступление в разделке на Visma Ski Classics

Российская лыжница Ольга Царёва поделилась впечатлениями от выступления в классической разделке La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics. Она заняла четвёртое место.

«Сегодня был совершенно другой формат по сравнению с тем, что у нас было раньше. До этого мы бежали марафоны, а сегодня была короткая гонка, но очень тяжёлая, потому что мы всё время ползли вверх и практически времени для отдыха не было. И при этом она была индивидуальная, то есть каждый сам раскладывался и думал, где больше выложиться.



У меня получилось более-менее равномерно разложиться, и, наверное, поэтому сегодня получилась лучшая гонка среди всех, которые у меня были. В принципе, довольна результатом.



На «Тур де Ски» угол подъёма, который они преодолевают коньком в конце, намного сложнее. Тут трасса позволяет многим девчонкам бежать на руках, не было таких больших сложностей. С трудом представляю, что на «Тур де Ски» можно попеременным выйти в гору, не то что даблом.



На январь у нас запланировано ещё два достаточно длинных марафона. Это гонка в Швейцарии и знаменитая Марчалонга в Италии. Буквально завтра мы переезжаем в Швейцарию, чтобы готовиться дальше», — сказала Царёва в эфире «Матч ТВ».