Джессика Диггинс расписала каждый свой день на «Тур де Ски» как главы книги

Американская лыжница Джессика Диггинс выложила новый пост на личном сайте. Спортсменка расписала каждый день с многодневки «Тур де Ски», в которой она участвовала.

«Я уже очень давно сыта по горло написанием книг! Но если бы дни «Тур де Ски» можно было точно описать как главы книги, это выглядело бы примерно так:

Пролог: Слава богу, мы сделали это

Этап 1: Подпитываемая улыбками и солнцем

Этап 2: Сохраняй спокойствие, Иоланда

День отдыха: инвестируйте в отдых

Этап 3: Это ещё не конец

Этап 4: Будь золотой рыбкой

Выходной день: Итак, вы больны: что теперь?

Этап 5: Не навреди

Этап 6: Ментальная стойкость

Эпилог: (не) читать всё об этом», — написала Диггинс у себя на сайте, где можно найти полную версию публикации.

Отметим, что Диггинс стала второй в спринтерском зачёте лыжной многодневки, уступив лишь шведке Йоханне Хагстрём.