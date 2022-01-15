Вылегжанин — о разделке: на КМ мне не очень нравились такие старты. Это не моя гонка
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Российский лыжник Максим Вылегжанин высказался о классической разделке La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.
«Сегодня гонка короче, чем обычно. Плюс раздельный старт, хотя мне интереснее бегать масс-старты, где ты видишь соперника, от него заряжаешься и на финише идёт адреналин, борьба. Здесь монотонная гонка. Когда я выступал на Кубке мира, мне не очень нравились раздельные старты. Так что это не моя гонка.
Воспоминания о Кубке мира на меня однозначно нахлынули. Я ещё быстро догнал своего соперника, но следующий далеко был, поэтому дальше гонку шёл один. Не хватает адреналина, когда кто-то тебя подрезает, кого-то обгоняешь. Масс-старт нравится больше», — сказал Вылегжанин в эфире «Матч ТВ».
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