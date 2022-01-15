Евгений Белов заявил о планах принять участие в соревнованиях среди военных

Российский лыжник Евгений Белов прокомментировал ход классической разделки La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.

«В принципе, всё прошло, как я ожидал. Легко никогда не бывает. Всего лишь третий старт у меня в эту зиму, и это очень-очень мало. К сожалению, пропустил из-за болезни все отборочные старты на Олимпиаду и Кубок мира. Сейчас потихоньку набираю свои кондиции. В принципе, доволен результатом. Видно, что могу бороться в своей не лучшей форме. Дальше будет только лучше. Ещё несколько дней проведу здесь, в Италии. Дальше поеду в Сыктывкар на соревнования среди военных», — сказал Белов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 15 января, в Италии прошла 10-километровая классическая женская разделка La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics. Её выиграла шведская лыжница Бритта Юханссон Норгрен, второе место заняла её соотечественница Ида Даль. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Лина Корсгрен.

Лучшей среди россиянок оказалась Ольга Царёва, представляющая команду «Русская зима», показавшая четвёртое время.