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Вокуев завоевал бронзу в классической разделке в рамках Visma Ski Classics. Устюгов — 39-й

Вокуев завоевал бронзу в классической разделке в рамках Visma Ski Classics. Устюгов — 39-й
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В Италии завершилась мужская 10-километровая классическая разделка La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics. Её победителем стал норвежский лыжник Тор Асле Ердален, второе место занял его соотечественник Мартин Нюэнгет. Тройку призёров замкнул россиянин, представитель команды «Русская зима» Ермил Вокуев.

Отметим, что в гонке принял участие лыжник сборной России, отобравшийся на Олимпийские игры – 2020, Сергей Устюгов. Он занял 39-е место.

La Venosta Time Trial, Visma Ski Classics. 10 км, классический стиль. Мужчины.

1. Тор Асле Йердален (Норвегия) – 27.44,2
2. Мартин Ниенгет (Норвегия) – отставание +19,0 секунды
3. Ермил Вокуев (Россия) +37,1
8. Александр Гребенько (Россия) +1.06,5
10. Евгений Белов (Россия) +1.10,9
18. Алексей Шемякин (Россия) +1.28,5
20. Максим Вылегжанин (Россия) +1.33,3
39. Сергей Устюгов (Россия) +2.25,1.

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