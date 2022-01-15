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Сергей Устюгов сломал палку перед стартом гонки в рамках Visma Ski Classics

Сергей Устюгов сломал палку перед стартом гонки в рамках Visma Ski Classics
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Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о проблемах, с которыми столкнулся перед стартом классической разделки на 10 км в рамках Visma Ski Classics. Россиянин показал 39-й результат.

«У меня была задача просто провести старт, потому что тренироваться без соревнований очень тяжело. Хотелось надеть номер и почувствовать соревновательную атмосферу. Но стартанул — и что-то пошло не так, не смог включиться. Смотрел на пульс, шёл в третьей зоне, и как-то что-то не получилось. Случилось досадное перед самим стартом: я сломал палку на разминке и бежал с другими палками, которые не совсем удобны для меня. Как-то всё с самого старта не пошло», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

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