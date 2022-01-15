Шведская лыжница посоветовала россиянкам Сориной и Рыгалиной поработать над техникой
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Шведская лыжница Бритта Юханссон Норгрен, одержавшая победу в 10-километровой классической разделке La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics, дала совет лыжницам сборной России.
Напомним, Анастасия Рыгалина и Татьяна Сорина, отобравшиеся на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), заняли в разделке в гору 7-е и 10-е места соответственно.
«Двухминутный отрыв от Сориной и Рыгалиной? Не думала, что разница будет такой большой. Но здорово показать зрителям, что у нас, марафонцев, настолько высокий уровень. Совет россиянкам? Думаю, многим было бы полезно улучшить технику и работать, одновременно отталкиваясь двумя палками. Тогда они будут сильнее во всём», — приводит слова Норгрен SVT.
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