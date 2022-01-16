Норвежский марафонец рассказал, как воспринял приезд Устюгова и других лыжников Кубка мира

Норвежский марафонец Херман Паус поделился впечатлениями от выступления с лыжником основной сборной России Сергеем Устюговым в классической разделке на 10 км в рамках Visma Ski Classics. Россиянин показал 39-й результат, Паус стал седьмым.

«Не могу сказать, что приезд Устюгова и других лыжников Кубка мира заставил меня понервничать. Но, конечно, мы понимали, что 10-километровая разделка для них очень близка. Перед стартом не было ощущения, что у нас есть преимущество перед этими ребятами, как это обычно бывает, когда они приезжают выступать на длинных классических гонках Ski Classics. Очень круто иметь возможность показать, насколько мы сильны, в условиях, которые примерно одинаково подходят и нам, и ребятам с Кубка мира», — сказал Паус в подкасте Visma Ski Classics.