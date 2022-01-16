В ассоциации лыжного спорта Словении объяснили, почему отменили этапы КМ в Планице

В Ассоциации лыжного спорта Словении прокомментировали решение отменить этапы Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, которые должны были пройти в Планице (Словения). Они должны были проходить с 21 по 23 января, но их отменили из-за пандемии коронавируса. При этом в Словении сейчас проходят юниорские соревнования по биатлону.
«Эти два события нельзя сравнивать. Над организацией соревнований в Планице и созданием телевизионного сигнала работало бы более тысячи человек, а отъезд команд в Пекин должен был состояться через четыре дня после их окончания. Если бы кто-то заразился, то ему пришлось бы остаться в Словении на десять дней.
В нынешней эпидемиологической ситуации стопроцентная безопасность не может быть гарантирована. Непривитые люди рано или поздно заразятся из-за высокой степени вирулентности вируса и рискованных контактов, которые приведут к карантину большого числа других людей, в том числе иностранных спортсменов», — приводит слова представителя ассоциации ТАСС.
- 16 января 2022
-
19:36
-
14:44
-
14:22
-
14:12
-
00:19
- 15 января 2022
-
16:34
-
15:11
-
14:36
-
13:40
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
13:09
-
12:54
-
12:44
-
12:42
-
11:58
-
11:35
-
11:23
-
11:19
-
11:10
-
05:20
- 14 января 2022
-
23:31
-
23:27
-
22:43
-
22:00
-
21:30
-
21:17
-
20:58
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:40
-
19:34
-
15:25