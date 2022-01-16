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В ассоциации лыжного спорта Словении объяснили, почему отменили этапы КМ в Планице

В ассоциации лыжного спорта Словении объяснили, почему отменили этапы КМ в Планице
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В Ассоциации лыжного спорта Словении прокомментировали решение отменить этапы Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, которые должны были пройти в Планице (Словения). Они должны были проходить с 21 по 23 января, но их отменили из-за пандемии коронавируса. При этом в Словении сейчас проходят юниорские соревнования по биатлону.

«Эти два события нельзя сравнивать. Над организацией соревнований в Планице и созданием телевизионного сигнала работало бы более тысячи человек, а отъезд команд в Пекин должен был состояться через четыре дня после их окончания. Если бы кто-то заразился, то ему пришлось бы остаться в Словении на десять дней.

В нынешней эпидемиологической ситуации стопроцентная безопасность не может быть гарантирована. Непривитые люди рано или поздно заразятся из-за высокой степени вирулентности вируса и рискованных контактов, которые приведут к карантину большого числа других людей, в том числе иностранных спортсменов», — приводит слова представителя ассоциации ТАСС.

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