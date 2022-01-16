Итальянка Бриньоне выиграла супергигант на этапе КМ в Цаухензее, Плешкова — 32-я

В Цаухензее (Австрия) на этапе Кубка мира завершились соревнования в супергиганте. Победительницей стала итальянка Федерика Бриньоне.



Второй стала швейцарка Коринн Зутер. Тройку лучших замкнула Ариане Редлер, представляющая Австрию.



Лучшей среди россиянок стала Юлия Плешкова. Она показала 32-й результат.

Горные лыжи. Кубок мира. Цаухензее, Австрия

Супергигант. Женщины



1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.10,84.

2. Коринн Зутер (Швейцария) – 0,04.

3. Ариане Редлер (Австрия) – 0,17.

4. Марта Бассино (Италия) – 0,43.

5. Лора Гош (Франция) – 0,51.

5. Тесса Уорли (Франция) – 0,51…

32. Юлия Плешкова (Россия) – 1,85.