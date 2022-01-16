Итальянка Бриньоне выиграла супергигант на этапе КМ в Цаухензее, Плешкова — 32-я
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В Цаухензее (Австрия) на этапе Кубка мира завершились соревнования в супергиганте. Победительницей стала итальянка Федерика Бриньоне.
Второй стала швейцарка Коринн Зутер. Тройку лучших замкнула Ариане Редлер, представляющая Австрию.
Лучшей среди россиянок стала Юлия Плешкова. Она показала 32-й результат.
Горные лыжи. Кубок мира. Цаухензее, Австрия
Супергигант. Женщины
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.10,84.
2. Коринн Зутер (Швейцария) – 0,04.
3. Ариане Редлер (Австрия) – 0,17.
4. Марта Бассино (Италия) – 0,43.
5. Лора Гош (Франция) – 0,51.
5. Тесса Уорли (Франция) – 0,51…
32. Юлия Плешкова (Россия) – 1,85.
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