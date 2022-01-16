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Лучший российский двоеборец дважды подряд не смог дойти до финиша. Его обгоняли на круг

Лучший российский двоеборец дважды подряд не смог дойти до финиша. Его обгоняли на круг
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Лучший российский двоеборец Эрнест Яхин дважды подряд не смог дойти до финиша гонки Гундерсена на шестом этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, прошедшем в немецком Клингентале. Оба раза лидер обогнал его на круг.

Победу в сегодняшнем состязании, куда входили прыжки с трамплина К-125 и гонка на 10 км, одержал австриец Йоханнес Лампартер, опередивший на 8,4 секунды эстонца Кристьяна Илвеса и на 8,7 — соотечественника Франца-Йозефа Рерля. Яхин вчера был 48-м, а сегодня занял 47-е место.

Лыжное двоеборье. Кубок мира. Шестой этап.
Клингенталь, Германия, 16 января
Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км.
1 (1-й после прыжков). Йоханнес Лампартер (Австрия) — 25.01,6.
2 (3). Кристьян Илвес (Эстония) — отставание 8,4.
3 (2). Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — +8,7…
47 (46). Эрнест Яхин (Россия) — + 1 круг.

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