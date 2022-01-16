Лучший российский двоеборец дважды подряд не смог дойти до финиша. Его обгоняли на круг

Лучший российский двоеборец Эрнест Яхин дважды подряд не смог дойти до финиша гонки Гундерсена на шестом этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, прошедшем в немецком Клингентале. Оба раза лидер обогнал его на круг.

Победу в сегодняшнем состязании, куда входили прыжки с трамплина К-125 и гонка на 10 км, одержал австриец Йоханнес Лампартер, опередивший на 8,4 секунды эстонца Кристьяна Илвеса и на 8,7 — соотечественника Франца-Йозефа Рерля. Яхин вчера был 48-м, а сегодня занял 47-е место.

Лыжное двоеборье. Кубок мира. Шестой этап.

Клингенталь, Германия, 16 января

Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км.

1 (1-й после прыжков). Йоханнес Лампартер (Австрия) — 25.01,6.

2 (3). Кристьян Илвес (Эстония) — отставание 8,4.

3 (2). Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — +8,7…

47 (46). Эрнест Яхин (Россия) — + 1 круг.