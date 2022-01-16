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Данил Садреев и Евгений Климов вошли в топ-30 на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Данил Садреев и Евгений Климов вошли в топ-30 на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
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В воскресенье, 16 января, в польском Закопане завершился 10-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

В личных соревнованиях на трамплине К-125 первенствовал норвежец Мариус Линдвик, на 10 баллов опередив немца Карла Гайгера. Призовую тройку замкнул словенец Анже Ланишек.

Россияне Данил Садреев и Евгений Климов заняли 21-е и 29-е места соответственно.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Десятый этап
Закопане, Польша
16 января. Мужчины. К-125

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 294,6.
2. Карл Гайгер (Германия) — 284,6.
3. Анже Ланишек (Словения) — 283,7…
21. Данил Садреев — 251,1…
29. Евгений Климов — 233,6…
40. Михаил Назаров — 113,8…
49. Илья Маньков (все — Россия) — 100,4.

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