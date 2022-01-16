Данил Садреев и Евгений Климов вошли в топ-30 на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

В воскресенье, 16 января, в польском Закопане завершился 10-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

В личных соревнованиях на трамплине К-125 первенствовал норвежец Мариус Линдвик, на 10 баллов опередив немца Карла Гайгера. Призовую тройку замкнул словенец Анже Ланишек.

Россияне Данил Садреев и Евгений Климов заняли 21-е и 29-е места соответственно.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Десятый этап

Закопане, Польша

16 января. Мужчины. К-125



1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 294,6.

2. Карл Гайгер (Германия) — 284,6.

3. Анже Ланишек (Словения) — 283,7…

21. Данил Садреев — 251,1…

29. Евгений Климов — 233,6…

40. Михаил Назаров — 113,8…

49. Илья Маньков (все — Россия) — 100,4.