«Задумался, только вот о чём?» Большунов показал фото со сборов в Италии
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Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен выложил фото со сборов в Тоблахе (Италия).
На фото Большунов сидит в тени деревьев.
«Задумался, только вот о чём?» — подписал фото Александр.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Большунова.
Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что в Тоблахе будут проходить контрольные тренировки национальной команды. Они проводились 15 и 16 января. После этого команда переедет в Аллеге, где и продолжит тренироваться.
До вылета в Пекин (Китай) на Олимпийские игры 2022 года официальных стартов больше не будет. Поэтому национальная команда будет проводить контрольные тренировки.
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