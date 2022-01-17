«Задумался, только вот о чём?» Большунов показал фото со сборов в Италии

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен выложил фото со сборов в Тоблахе (Италия).



На фото Большунов сидит в тени деревьев.



«Задумался, только вот о чём?» — подписал фото Александр.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Большунова.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что в Тоблахе будут проходить контрольные тренировки национальной команды. Они проводились 15 и 16 января. После этого команда переедет в Аллеге, где и продолжит тренироваться.



До вылета в Пекин (Китай) на Олимпийские игры 2022 года официальных стартов больше не будет. Поэтому национальная команда будет проводить контрольные тренировки.