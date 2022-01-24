Лыжные гонки: расписание Кубка мира — 2021/2022

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022.



Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира сезона-2021/2022

Лахти, Финляндия

26 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль.

27 февраля – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.

27 февраля – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.



Драммен, Норвегия

3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.



Осло, Норвегия

5 марта – гонка на 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль.

6 марта – гонка на 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль.



Фалун, Швеция

11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.

12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.

12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.

13 марта – смешанная эстафета.

13 марта – смешанный командный спринт.



Тюмень, Россия

18 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль.

19 марта – гонка на 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.

19 марта – гонка на 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.

20 марта – гонка преследования на 10 км, женщины, классический стиль.

20 марта – гонка преследования на 15 км, мужчины, классический стиль.