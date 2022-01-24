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Лыжные гонки, календарь этапов Кубка мира сезона-2021/2022

Лыжные гонки: расписание Кубка мира — 2021/2022
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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022.

Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира сезона-2021/2022
Лахти, Финляндия
26 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль.
27 февраля – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.
27 февраля – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.

Драммен, Норвегия
3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.

Осло, Норвегия
5 марта – гонка на 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль.
6 марта – гонка на 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль.

Фалун, Швеция
11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.
12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
13 марта – смешанная эстафета.
13 марта – смешанный командный спринт.

Тюмень, Россия
18 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль.
19 марта – гонка на 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
19 марта – гонка на 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
20 марта – гонка преследования на 10 км, женщины, классический стиль.
20 марта – гонка преследования на 15 км, мужчины, классический стиль.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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