Крамер оценил шансы Устюгова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о шансах подопечного Сергея Устюгова на Олимпийских играх – 2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
«Рад, что Устюгов вернулся на свой уровень. Он был хорош в нескольких гонках в начале сезона – как в Руке, так и в обеих гонках в Давосе. Он решил пропустить «Тур де Ски», но он здоров и много тренировался, поэтому я уверен, что у него очень хорошие шансы на Олимпиаде», — приводит слова Крамера телеграм-канал «Радиолыжи». Интервью со специалистом сегодня вышло на норвежском сайте Langrenn.
Ранее Устюгов заявлял, что готовится пробежать на Олимпиаде три гонки: индивидуальный и командный спринт, а также эстафету.
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