Маркус Крамер назвал самых опасных соперников российских лыжников на Олимпиаде-2022

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер назвал самых опасных соперников россиян на Олимпийских играх – 2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

«Самыми сильными соперниками будут Йоханнес Клебо, Ханс Холунд, Симен Крюгер и остальные норвежцы. Но мы уже победили Клебо в этом году, Александр Терентьев сделал это в спринте. Спортсменов из других стран я не очень опасаюсь, но Ийво Нисканена не стоит списывать со счетов», — приводит слова Крамера телеграм-канал «Радиолыжи». Интервью со специалистом вышло сегодня на норвежском сайте Langrenn.

Напомним, Терентьев победил трёхкратного олимпийского чемпиона Клебо в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). После этого Йоханнес выиграл все спринты, в которых участвовал.