Старший тренер сборной России высказался о шансах Артёма Мальцева на Олимпиаде-2022
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил шансы подопечного Артёма Мальцева на Олимпийских играх – 2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
«В прошлом сезоне Мальцев был очень хорош, в том числе и на чемпионате мира. И не только в эстафете. Он финишировал пятым в гонке на 15 км. Он настоящий универсал. Его можно использовать во всём: от спринта до марафона, и не в последнюю очередь в эстафете», — — приводит слова Крамера телеграм-канал «Радиолыжи». Интервью со специалистом сегодня вышло на норвежском сайте Langrenn.
Напомним, на чемпионате мира – 2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) Мальцев в составе сборной России завоевал серебро в эстафете.
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