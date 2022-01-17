Диггинс: меня беспокоит изменение климата. Мы видим цветы и зелёную траву в Финляндии

Олимпийская чемпионка в командном спринте, американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о проблеме изменения климата.

«Одна из тех вещей, которые меня сильно беспокоят, — это изменение климата. Я занимаюсь лыжными гонками и замечаю перемены. Всё чаще мы выступаем на подтаявшем снеге, стартуем рядом с цветами и зелёной травой — там, где полярный круг, в Финляндии. Это пугает. Одна из моих главных целей — подтолкнуть людей к тому, чтобы они не молчали, а говорили о важных для них вещах, чтобы они поняли, насколько важно обсуждать проблему изменения климата.

Быть несовершенным адвокатом — это нормально. Знаете, я по-прежнему путешествую на транспорте по работе, как и многие-многие другие люди. Но это не значит, что можно просто сдаться и забыть о проблеме. Считаю, что важно делать маленькие шаги, на которые ты способен, в повседневной жизни. Например, я использую многоразовую бутылку для воды, в спортзал езжу на велосипеде. Если у меня нет нужды ехать куда-то на транспорте, я просто не еду. Таких маленьких действий может быть много. Думаю, у нас, спортсменов, есть право делиться своим опытом. И я считаю, что моя обязанность — открыто говорить о проблеме изменения климата», — сказала Диггинс в своём «инстаграме».